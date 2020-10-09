Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мужчина остановил переполненный автобус после смерти водителя 1
09.10.2020 21:30
Жесткое ДТП с участием трех автомобилей перекрыло движение между микрорайонами в Петрозаводске
Новое
Сегодня 18:09
Врач предупредил о смертельной опасности домашних заготовок 2
09.10.2020 23:30
Девушка пострадала в ДТП на перекрестке в Петрозаводске 1
Сегодня 08:59
В Чернобыле завелась бабочка размером с птицу 2
09.10.2020 19:10

Два человека погибли в ДТП, перекрывшем движение между микрорайонами в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
18:33, 10 Октября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
Загрузка...

Стали известны подробности сегодняшней аварии на Карельском проспекте.

Напомним, на Лесном проспекте образовалась огромная пробка из-за аварии. По данным ГИБДД Карелии, авария произошла на Карельском проспекте около 17 часов. В ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Гранта" направлялся со стороны Древлянки в сторону Кукковки по Карельскому проспекту, в попутном направлении двигался автомобиль Mitsubishi Carisma, произошло столкновение. От удара автомобиль "Лада Гранта" "перелетел" через разделительную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lexus и Kia Rio.


Читатели Столицы на Онего

В ДТП погибли два пассажира автомобиля "Лада Гранта" - мужчина и женщина. 

Водители "Лады"  и Lexus находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы с места ДТП.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС и "скорая".


Читатели Столицы на Онего

Обстоятельства ДТП устанавливаются, личности погибших устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.


Читатели

В Госавтоинспекции Карелии предупреждают, что на верхнем Кукковском кольце движение патрулируют сотрудники ГИБДД. Движение с Кукковки на Древлянку временно ограничено.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
09.10.2020, 12:43
Стало известно, что построят на месте бывшей школы после ее сноса в Петрозаводске
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
05.10.2020, 07:15
Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города

Аналитика

09.10.2020 15:30
Обществоведение
Замминистра культуры РФ Алла Манилова: "Фактов больше, чем слов" 3
Статс-секретарь – заместитель министра культуры России Алла Манилова оценила итоги подготовки к 100-летию Карелии в сфере культуры.
Как в Карелии делят транспортный пирог 1
09.10.2020 15:15
Капители обещают вернуть 4
09.10.2020 09:50
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
07.10.2020 15:40
"Чувство попранной справедливости повело нас в бой" 2
07.10.2020 15:17
Вся аналитика

Чтиво

09.10.2020 14:16
Личное мнение
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 2
Зачем все поселения Муезерского района Карелии хотят объединить в один муниципальный округ?
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
архив чтиво

Медиа

09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»