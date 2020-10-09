Два человека погибли в ДТП, перекрывшем движение между микрорайонами в Петрозаводске (ФОТО)

Стали известны подробности сегодняшней аварии на Карельском проспекте.

Напомним, на Лесном проспекте образовалась огромная пробка из-за аварии. По данным ГИБДД Карелии, авария произошла на Карельском проспекте около 17 часов. В ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Гранта" направлялся со стороны Древлянки в сторону Кукковки по Карельскому проспекту, в попутном направлении двигался автомобиль Mitsubishi Carisma, произошло столкновение. От удара автомобиль "Лада Гранта" "перелетел" через разделительную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lexus и Kia Rio.



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В ДТП погибли два пассажира автомобиля "Лада Гранта" - мужчина и женщина.

Водители "Лады" и Lexus находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы с места ДТП.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС и "скорая".



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Обстоятельства ДТП устанавливаются, личности погибших устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.



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В Госавтоинспекции Карелии предупреждают, что на верхнем Кукковском кольце движение патрулируют сотрудники ГИБДД. Движение с Кукковки на Древлянку временно ограничено.