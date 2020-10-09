Жесткое ДТП с участием трех автомобилей перекрыло движение между микрорайонами в Петрозаводске

На Лесном проспекте образовалась огромная пробка из-за аварии.

Как сообщили читатели "Столицы на Онего", в настоящий момент полностью перекрыто движение по полосе со стороны Кукковки на Деревянку после кукковского кольца.

В Госавтоинспекции Карелии нашему изданию уточнили, что причиной пробки стало ДТП на Лесном проспекте. Водитель автомобиля, двигающегося со стороны Древлянки в сторону Кукковки, в районе моста врезался в впередиидущую машину. От удара автомобиль выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с другим авто.

"С Кукковки на Древлянку полностью перекрыло движение. На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших будет позже", - сообщили в Госавтоинспекции республики.