Два фельдшера, которые возят пациентов на томографию, рассказали об истинном положении дел с коронавирусом в Карелии (ВИДЕО)

Фельдшеры отделения медицинской профилактики городской поликлиники № 4 в Петрозаводске Анна Спирина и Наталья Спиридонова рассказали о больных ковидом пациентах, о тяжелой болезни и смерти.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что сегодня о необходимости вакцинации рассказывают Анна Спирина и Наталья Спиридонова, фельдшеры отделения медицинской профилактики городской поликлиники № 4.

«После окончания своего основного рабочего дня — с 8 до 16 часов — они заступают на другую работу: забирают пациентов, болеющих ковидом из дома, сопровождают на спецтранспорте на СКТ, при необходимости сразу их госпитализируют. В день бывает у них от 10 до 28 пациентов. Иногда работа заканчивается в 21-22 часа. И так уже второй год», — сообщается в паблике министра Охлопкова.

Девушки рассказали, что они каждый день возят пациентов на СКТ и видят, что их количество не уменьшается.

«Стало много тяжелых пациентов, у которых появляется значительное поражение легких. К сожалению, многие пациенты не привитые», — сказала фельдшер.

По словам девушек-фельдшеров, большинство пациентов, которые умирают, не привиты.

«Пожалуйста, сделайте прививку. Подумайте о себе и своих близких: болеть — это очень тяжело. Еще страшнее, когда болеют и умирают ваши близкие», — обратилась медик, призвав к вакцинации.