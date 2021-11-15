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Два фельдшера, которые возят пациентов на томографию, рассказали об истинном положении дел с коронавирусом в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:01, 30 Декабря 2021
фото: © кадр из видео

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Фельдшеры отделения медицинской профилактики городской поликлиники № 4 в Петрозаводске Анна Спирина и Наталья Спиридонова рассказали о больных ковидом пациентах, о тяжелой болезни и смерти.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что сегодня о необходимости вакцинации рассказывают Анна Спирина и Наталья Спиридонова, фельдшеры отделения медицинской профилактики городской поликлиники № 4.

«После окончания своего основного рабочего дня — с 8 до 16 часов — они заступают на другую работу: забирают пациентов, болеющих ковидом из дома, сопровождают на спецтранспорте на СКТ, при необходимости сразу их госпитализируют. В день бывает у них от 10 до 28 пациентов. Иногда работа заканчивается в 21-22 часа. И так уже второй год», — сообщается в паблике министра Охлопкова.

Девушки рассказали, что они каждый день возят пациентов на СКТ и видят, что их количество не уменьшается.
«Стало много тяжелых пациентов, у которых появляется значительное поражение легких. К сожалению, многие пациенты не привитые», — сказала фельдшер.

По словам девушек-фельдшеров, большинство пациентов, которые умирают, не привиты.
«Пожалуйста, сделайте прививку. Подумайте о себе и своих близких: болеть — это очень тяжело. Еще страшнее, когда болеют и умирают ваши близкие», — обратилась медик, призвав к вакцинации.

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