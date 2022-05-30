Два города в Карелии впервые вошли в топ популярнейших направлений для летних поездок

Петрозаводск и Сортавала вошли в первую десятку наиболее популярных некурортных городов среди россиян.

Санкт-Петербург, Казань и Москва возглавили рейтинг самых популярных у туристов некурортных городов на это лето. Также в рейтинг впервые вошли Сортавала, Петрозаводск и Пятигорск. Количество продаж билетов на поезда выросло на 40%, а на автобусы — на 45%.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру и финтех-компании ЮKassa. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Так, Санкт-Петербург стал абсолютным лидером среди туристов — на него приходится 40,1% всех бронирований жилья в некурортных городах. На втором месте Казань (6,9%), замыкает тройку лидеров Москва (6,5%). Также в десятку вошли Калининград, Кисловодск, Нижний Новгород, Сортавала, Петрозаводск, Пятигорск и Владивосток.

«Если сравнивать с прошлогодним летним рейтингом, из топ-10 выпали Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск. Их место заняли Сортавала, Петрозаводск, Пятигорск и Владивосток. Причиной снижения популярности Ростова-на-Дону и Краснодара стали закрытые аэропорты. С Урала и Сибири туристы переключились на Дальний Восток и Карелию. Также у россиян сильно вырос интерес к курортам Кавказских Минеральных Вод», — прокомментировал Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор сервиса Суточно.ру.

За год также значительно увеличился спрос на поездки в Махачкалу, Выборг, Минск, Великий Новгород и Дербент.

«Дагестан переживает настоящий туристический бум. Выборг и Великий Новгород — популярные города с богатой историей. Минск снова набирает популярность среди россиян после открытия автомобильной границы», — поясняет Юрий Кузнецов.

В 2022 году россияне активно путешествуют по стране и пользуются услугами турагентств. Несмотря на повышение цен, спрос растет, о чём говорят данные платежей через ЮKassa.