Два государственных c/х предприятия в Карелии признали "планово убыточными"

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Правительство Карелии планирует увеличить бюджетные ассигнования двум государственным сельхозпредприятиям – совхозам «Толвуйский» и «Ведлозерский» после неудачных попыток приватизации.
Это следует из проекта закона о внесении изменений в бюджета на 2019 год.
Оба совхоза должны получить по 15 млн рублей на приобретение кормов для коров.
В каком состоянии сейчас находятся эти два предприятия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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