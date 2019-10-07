Два государственных c/х предприятия в Карелии признали "планово убыточными"

Правительство Карелии планирует увеличить бюджетные ассигнования двум государственным сельхозпредприятиям – совхозам «Толвуйский» и «Ведлозерский» после неудачных попыток приватизации.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в бюджета на 2019 год.

Оба совхоза должны получить по 15 млн рублей на приобретение кормов для коров. В каком состоянии сейчас находятся эти два предприятия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".