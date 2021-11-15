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Два юных жителя Петрозаводску могут потерять свободу на 5 лет за кражу из магазина

Новости. Криминал
18:00, 16 Ноября 2021
фото: © news.pn

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Юнцы украли беспроводную гарнитуру в магазине, продали ее, а деньги прогуляли, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от сотрудников службы безопасности одного из магазинов цифровой и бытовой техники. В ходе просмотра записи камеры видеонаблюдения они выявили факт хищения двух беспроводных гарнитур общей стоимостью без малого 7 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к краже причастны двое петрозаводчан, один из которых еще не достиг совершеннолетнего возраста. Молодые люди признались, что похищенный товар продали, вырученные деньги потратили.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2021-11-16 18:08:41
Верные продолжатели 1917 года. :)
Гость
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