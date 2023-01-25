Два пешехода погибли в ДТП с начала года в Карелии

Два жителя Карелии погибли под колесами автомашин с начала 2023 года, сообщили в республиканской ГИБДД.

С начала года на дорогах республики в результате 11 дорожных аварий пострадали 10 пешеходов, среди них двое детей. Погибли два человека.



Как «Столице на Онего» рассказали в региональной Госавтоинспекции, один пешеход скончался после ДТП от 3 января в поселке Тумба Муезерского района.



Второй стал жертвой дорожной аварии 11 января на улице Ригачина в Петрозаводске.



В целом, согласно статистике, на пешеходных переходах с начала 2023 года произошли четыре аварии.



Госавтоинспекция призывает водителей на подъезде к перекресткам и пешеходным переходам быть предельно внимательными, выбирать разумную скорость и учитывать вероятность неожиданного появления людей на дороге.



Пешеходам также следует соблюдать правила дорожной безопасности, быть осмотрительными и не выходить на дорогу, не убедившись в безопасности перехода.



В темное время суток и в условиях недостаточной видимости нужно использовать световозвращающие элементы.