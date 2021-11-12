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Два подростка в Карелии вынесли из магазина больше десяти упаковок гелей для душа

Новости. Криминал
13:28, 22 Декабря 2021
фото: © orenburzhie.ru

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Росгвардейцы задержали нескольких нарушителей в трех городах республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Кондопоге воришек задержали по горячим следам. Двух подростков, ранее попавшихся на воровстве, заметили работники магазина, которые и вызвали Росгвардию. Подозреваемых задержали неподалеку — с собой у них было более десяти упаковок гелей для душа и три бутылки дорогого импортного алкоголя.

Несовершеннолетние признались, что часть этого они украли в торговом центре. Подростков передали в полицию, в настоящее время они проверяются на причастность к другим кражам, совершённым в Кондопожском районе.

Ночью 22 декабря на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из бара. Выяснилось, что тревожную кнопку нажал бармен, а причиной стало поведение 27-летнего посетителя — тот угрожал работнику заведения расправой и материл окружающих.

В охраняемом сетевом магазине Кеми был задержан мужчина с неоплаченной банкой кофе в кармане.

Всех задержанных передали полиции.

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