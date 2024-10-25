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Два рыбака утонули, выпав из лодки в одном из водоемов Карелии

Новости. Происшествия
16:57, 28 Октября 2024
фото: © Tetiana Strilchuk / istockphoto

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Трагедия произошла в Кондопожском районе, рыбаки были без спасательных жилетов.

О трагедии на озере сообщили в паблике инспекторского отделения Кондопоги Центра ГИМС МЧС Карелии.

Так, утром в воскресенье, 27 октября, два рыбака передвигались на маломерном судне по озеру Пальеозеро. Погодные условия для рыбалки были вполне позволительными. Однако в какой-то момент один из них выпал из лодки и оказался в холодной воде. Попытки спасти товарища, к сожалению, не увенчались успехом. Вероятней всего, оба рыбака находились в лодке без спасательных жилетов.

В связи с трагедией на Пальеозере инспекторы ГИМС настоятельно требуют соблюдать правила пользования маломерными судами на водных объектах.

Инспекторы обратились в сети к судоводителям: «Строго соблюдайте правила пользования маломерными судами! Надевайте спасательные жилеты! В экстренном случае они помогут держаться на поверхности водоёма и дадут возможность спастись самим или оказать помощь тому, кто рядом».

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