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Новости. Экономика
13:42, 04 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Два щебеночных завода в Карелии закрылись, лишив доходов сельский бюджет

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Закрытие двух щебеночных заводов возле поселка Ляскеля, от которых зависела половина доходов местного бюджета, произошло из-за слишком высоких цен на транспортировку продукции по железной дороге.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике заместитель министра экономического развития Карелии Виктория Игашева.

Она ответила на вопрос депутата Валерия Шоттуева о том, какие рычаги влияния способны применять карельские власти, чтобы не допустить закрытия бюджетообразущих предприятий.

Что сказала замминистра, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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