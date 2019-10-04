Два щебеночных завода в Карелии закрылись, лишив доходов сельский бюджет

Новости по теме
Загрузка...
Закрытие двух щебеночных заводов возле поселка Ляскеля, от которых зависела половина доходов местного бюджета, произошло из-за слишком высоких цен на транспортировку продукции по железной дороге.
Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике заместитель министра экономического развития Карелии Виктория Игашева.
Она ответила на вопрос депутата Валерия Шоттуева о том, какие рычаги влияния способны применять карельские власти, чтобы не допустить закрытия бюджетообразущих предприятий.
Что сказала замминистра, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.09.2019, 09:54
28.09.2019, 10:15
03.10.2019, 07:15
01.10.2019, 13:33
28.09.2019, 13:09
27.09.2019, 14:44
Аналитика
Сегодня 09:33
Капитал
Руководитель бизнес-миссии "Деловой России" в Петрозаводске Павел Титов рассказал об итогах ее работы.
03.10.2019 09:49
02.10.2019 11:21
02.10.2019 09:07
01.10.2019 15:35
Чтиво
03.10.2019 09:30
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
26.09.2019 08:28
Медиа
03.10.2019 16:23
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии