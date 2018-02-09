Два смартфона по цене одного: выгодное предложение от МегаФона

В преддверии праздников Дня защитника Отечества и Международного женского дня МегаФон предлагает своим клиентам возможность сделать подарок близким или друзьям.

С 1-го февраля по 30-ое апреля 2018 года в салонах связи и интернет-магазине оператора действует акция по покупке двух смартфонов Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного.

"В преддверии праздников мы предлагаем своим клиентам очень выгодные условия на покупку Xiaomi Redmi Note 5A. Данная модель – отличный вариант гаджета и для мужчин, предпочитающих смотреть ролики в интернете или играть в онлайн-игры, и для представительниц прекрасного пола, которые любят делать красивые фото и ведут свои странички в Instagram. Большой дисплей смартфона и аккумулятор с высокой ёмкостью позволят наслаждаться воспроизведением видео до 11 часов, 4-ядерный процессор высокой производительности - играми или общением с друзьями, а камеры 13 Mpix и 5 Mpix помогут сделать красивые фото и сэлфи. Одним словом, смартфон Хiaomi станет прекрасным подарком "и для него, и для нее": к 23 Февраля подойдет вариант "мужского" серого цвета, а смартфон с золотистым корпусом можно преподнести любимой на 8 Марта. При этом оба смартфона обойдутся в ту же сумму, сколько стоит один", - говорит Алексей Габуков, руководитель по продажам на массовом рынке Карельского отделения компании "МегаФон".

В акции могут принять участие как действующие, так и новые абоненты тарифов "Включайся! Слушай", "Включайся! Говори", "Включайся! Общайся", "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум". Кстати, если вы еще не успели подключиться к тарифам "Включайся!", самое время сделать это до конца февраля пока действует приятный бонус.

При условии подключения и оплаты опции "Бонус 1500 рублей на счет на 5 месяцев" для каждого смартфона стоимость двух устройств составит всего 9 990 рублей.

Смартфоны Xiaomi быстро набирают популярность в России. В сети МегаФона на конец третьего квартала 2017-го года зарегистрировано 14,2 млн мобильных устройств с поддержкой 4G, их число выросло на 44% в течение 2017-го года. На конец 2017-го года лидером среди зарегистрированных в сети устройств LTE остается Samsung. На втором месте смартфоны Apple, а замыкает тройку Lenovo. Однако смартфоны Xiaomi имеют все шансы с четвертого места войти в ТОП-3 устройств, которыми пользуются наши абоненты. В декабре 2017-го года смартфоны Xiaomi заняли третье место по числу проданных 4G смартфонов в салонах МегаФона.

Подробности об акции со смартфонами Xiaomi на сайте компании.

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