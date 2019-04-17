Два убыточных совхоза в Карелии вновь выставили на торги

Власти Карелии предприняли очередную попытку продать убыточные совхозы "Толвуйский" и "Ведлозерский", несмотря на заявленные планы провести их модернизацию.

Фонд госимущества Карелии объявил очередной аукцион по продаже двух республиканских совхозов. Информация об этом содержится в паблике Фонда в соцсети "Вконтакте".

Цена двух объектов при очередной попытке их продать не изменилась. 100%-пакет акций совхоза "Ведлозерский" выставлен по начальной цене 42 млн рублей. Полный пакет акций совхоза "Толвуйский" оценен в 28 млн рублей.

Аукционы запланированы на 20 и 27 мая соответственно. Заявки принимают с 15 апреля.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".