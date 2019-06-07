Два жителя Карелии лишились иномарок из-за долгов по "коммуналке" и кредитам

В Карелии судебные приставы произвели арест двух автомобилей, владельцы которых не рассчитались с долгами.

Судебные приставы - исполнители наложили арест на два автомобиля должников — Renault Logan и Honda Element. Общая стоимость арестованного имущества предварительно составила более 400 тыс. рублей. У одного должника - неоплаченный долг по коммунальным платежам, у другого - по кредитным обязательствам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Карелии.

Автомобили были арестованы в ходе рейда, который совместно проводили судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции.

"В период рейдовых мероприятий сотрудниками службы отработано более одной тысячи исполнительных производств и взыскано с должников 386 000 рублей. Больше всего денежных средств взыскали судебные приставы — исполнители ОСП по Питкярантскому, Сортавальскому, Лахденпохскому, Калевальскому районам", - сообщили в УФССП по Карелии.

В ходе рейдовых мероприятий было окончено фактическим исполнением 289 исполнительных производств по административным штрафам на сумму почти 250 тыс. рублей.