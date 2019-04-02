Две компании получили поддержку мэрии Петрозаводска в 2018 году

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Администрация Петрозаводска в прошлом году смогла оказать финансовую поддержку только двум предприятиям, которым были компенсированы выплаты процентов по взятым кредитам.
Мэрия Петрозаводска реализует ведомственную целевую программу "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на период 2017-2019 годы".
В 2018 году из городского бюджета на реализацию мероприятий программы было выделено 500 тысяч рублей. Городская казна получила на эти цели субсидию из бюджета Карелии в размере более 1,3 млн рублей, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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