Две компании получили поддержку мэрии Петрозаводска в 2018 году

Администрация Петрозаводска в прошлом году смогла оказать финансовую поддержку только двум предприятиям, которым были компенсированы выплаты процентов по взятым кредитам.

Мэрия Петрозаводска реализует ведомственную целевую программу "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на период 2017-2019 годы".

В 2018 году из городского бюджета на реализацию мероприятий программы было выделено 500 тысяч рублей. Городская казна получила на эти цели субсидию из бюджета Карелии в размере более 1,3 млн рублей, пишут "Вести Карелии".

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