Две крупные управляющие компании в Петрозаводске банкротятся: ждать ли коммунального коллапса?

В столице Карелии в стадии банкротства находятся две крупные управляющие компании: жильцы опасаются, что десятки домов в карельской столице останутся без обслуживания в случае аварий.

Управляющие компании АО "МКС-Петрозаводск" и ООО "Домострой", обслуживающие дома в Петрозаводске, находятся в стадии банкротства. Соответствующие материалы опубликованы в банке решений арбитражного суда Карелии.

Процесс банкротства коммунальщиков, в ведении которых находится около полусотни многоквартирных домов, проходит в полном информационном вакууме.

Петрозаводчанин Сергей Ситко, родственники которого живут в одном из домов под обслуживанием "Домостроя", узнал от менеджера управляющей организации, что в конце апреля компания покидает объект. По его оценке, дальше жильцов ожидает полная неопределенность.

"И вот 30 апреля он («Домострой») прекращает свои действия по дому", - пояснил Ситко.

"Мысль возникает одна. Понятно, у этих компаний не один десяток домов по городу. И если вот такая же картина во всех домах и 30 апреля вдруг ребята проснутся, а у них аварийной службы нету; у них, чуть что случись, не к кому обращаться, – управляющих нет. Новая (управляющая) не выбрана. Коллапс!", - предположил горожанин.

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