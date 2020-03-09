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Две крупные управляющие компании в Петрозаводске банкротятся: ждать ли коммунального коллапса?

Новости. Происшествия
11:15, 10 Марта 2020
фото: © AP Photo/Dario Lopez-Mills
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В столице Карелии в стадии банкротства находятся две крупные управляющие компании: жильцы опасаются, что десятки домов в карельской столице останутся без обслуживания в случае аварий.

Управляющие компании АО "МКС-Петрозаводск" и ООО "Домострой", обслуживающие дома в Петрозаводске, находятся в стадии банкротства. Соответствующие материалы опубликованы в банке решений арбитражного суда Карелии.

Процесс банкротства коммунальщиков, в ведении которых находится около полусотни многоквартирных домов, проходит в полном информационном вакууме.

Петрозаводчанин Сергей Ситко, родственники которого живут в одном из домов под обслуживанием "Домостроя", узнал от менеджера управляющей организации, что в конце апреля компания покидает объект. По его оценке, дальше жильцов ожидает полная неопределенность.

"И вот 30 апреля он («Домострой») прекращает свои действия по дому", - пояснил Ситко.

"Мысль возникает одна. Понятно, у этих компаний не один десяток домов по городу. И если вот такая же картина во всех домах и 30 апреля вдруг ребята проснутся, а у них аварийной службы нету; у них, чуть что случись, не к кому обращаться, – управляющих нет. Новая (управляющая) не выбрана. Коллапс!", - предположил горожанин. 

Подробности читайте в материале "Вестей Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-03-10 12:29:59
Никакого коллапса не будет, мэрия все "бесхозные" дома передаст на обслуживание своей "дочке" МУП "Петрогиц". Правда с этой дочкой большие проблемы, обслуживать она не будет, только денежки будет собирать. Поэтому нужно искать новую управляющую, скорее всего она сама вас найдёт!
Ванёк
2020-03-10 12:10:19
Прфенчикову пусть пишут , в Вконтакте он всем поможет .
новый
2020-03-10 11:28:48
Надо протестануть с плакатиками и отправить подписи Дудю. Стопроцентный успех.
Гость
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