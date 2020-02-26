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В Петрозаводске обанкротился застройщик: квартиры не сданы жильцам

Новости. Происшествия
15:53, 27 Февраля 2020
фото: Минстрой Карелии
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Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики сообщило о банкротстве компании "ВР-Строй", которая не успела передать клиентам квартиры.

ООО "ВР-Строй" признано банкротом по решению Арбитражного суда Карелии. Минстрой республики заявляет, что компания не исполнила обязательства по передаче гражданам жилых помещений в 12-квартирном доме по ул. Паустовского в Петрозаводске.

"Вести Карелии" направили запрос в Минстрой для уточнения информации о статусе стройки жилого дома, который возводила обанкротившаяся компания "ВР-Строй".

Подробности - на сайте "Вести Карелии"

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Комментарии

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Dima
2020-02-27 17:26:21
Там же вроде все придумали теперь. Страховой фонд или что-то в этом роде.
zanoza
2020-02-27 16:24:44
Так и не наведён порядок с долевым строительством.
новый
2020-02-27 16:05:03
Исключительно проблемы клиетнов. Скорей всего куркули, которые по дешевке хотели скворечники заполучить, а потом в аренду сдавать.
Гость
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