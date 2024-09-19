«Не забывайте закрывать дверь»: подозрительных женщин заметил умный дверной глазок в Петрозаводске

Незнакомки проверяли, есть ли открытые двери в квартирах.

Неизвестные жинщины ходят по подъездам в карельской столице и проверяют, где открыты двери. Умный дверной глазок, установленный в одной из квартир, запечатлел незнакомок. Видео опубликовали в паблике Весь Петрозаводск | Карелия.

«Не забывайте закрывать дверь на замок, даже если вы дома»,

— предупредили горожан авторы поста.



По словам пользователей соцсети, подозрительные женщины дергали ручки дверей.

«Если не закрыты, то жилец лишался части своего имущества», —

написали горожане.

Ранее мы писали о том, что форточник в Карелии совершил восемь краж, присматривая пустующие дома.