Поджог стал причиной пожара в доме в Петрозаводске: десятки людей эвакуированы

Причиной пожара, произошедшего минувшей ночью в многоквартирном жилом доме Петрозаводска, по предварительным данным, стал поджог.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло около полуночи в двухэтажном деревянном доме по адресу ул. Боровая д. 10б. На месте работали 12 пожарных и 3 единицы техники.

Из здания было эвакуировано более 20 человек, 7 из них пришлось снимать через окна с помощью пожарных лестниц.

В результате пожара поврежден подъезд дома на площади около 10 кв. метров, это вызвало сильное задымление. Некоторым людям потребовались специальные средства защиты органов дыхания.