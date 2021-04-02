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02.04.2021 21:00

Поджог стал причиной пожара в доме в Петрозаводске: десятки людей эвакуированы

Новости. Происшествия
13:08, 03 Апреля 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Причиной пожара, произошедшего минувшей ночью в многоквартирном жилом доме Петрозаводска, по предварительным данным, стал поджог.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло около полуночи в двухэтажном деревянном доме по адресу ул. Боровая д. 10б. На месте работали 12 пожарных и 3 единицы техники.

Из здания было эвакуировано более 20 человек, 7 из них пришлось снимать через окна с помощью пожарных лестниц. 

В результате пожара поврежден подъезд дома на площади около 10 кв. метров, это вызвало сильное задымление. Некоторым людям потребовались специальные средства защиты органов дыхания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-03 13:28:40
Неблагополучные людишки хотят жить долго и счастливо. Пить каждый день. И при этом совсем не работать, - сказал вежливый кот.
театральный критик
2021-04-03 13:27:43
Дождались навальнят.
Изя
2021-04-03 13:40:41
театральный критик, Вы думаете что это всё-таки они ???))
бюджет
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Результаты следствия будут народу представлены?
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