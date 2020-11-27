Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти накажут магазин в Петрозаводске, пустивший молодых покупателей в "пенсионерские" часы 9
Сегодня 11:43
Деревня в Австрии решила сменить свое "матерное" название
27.11.2020 21:30
Еще две смерти больных коронавирусом зафиксированы в Карелии 2
Сегодня 09:25
"Доставить удовольствие": власти российского города объяснили создание катка в форме пениса 8
27.11.2020 23:30
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, БЕЛУГА ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ И КАРЕЛИЯ – ОДИН ИЗ САМЫХ ЗАРАЗНЫХ И ПРЕСТУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
27.11.2020 21:00
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске 2
Сегодня 15:35

Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске

Новости. Общество
15:35, 28 Ноября 2020
фото: Яндекс. Карты
Загрузка...

Карелия получит деньги из федерального бюджета на освоение трех новых микрорайонов Петрозаводска, в том числе, на строительство участков двух автодорог.

Об этом сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиков.

Как власти республики собираются потратить эти деньги, глава республики написал на своей странице Вконтакте.

"Деньги пойдут на комплексное освоение микрорайонов "Древлянка-5", "Древлянка-6" и "Древлянка-7". В частности, будет построен участок автомобильной дороги ул. Оборонная от шоссе Лососинское до ул. Новоселов, участок автомобильной дороги ул. Новоселов от ул. Оборонная до ул. Хейкконена", - написал глава республики.

Общая сумма, которую получит Карелия в 2021-2024 годах составит 241 млн рублей в рамках программы "Стимул" федерального проекта "Жилье".

"Это позволит уже в следующем году сделать более доступными новые, строящиеся и перспективные микрорайоны Древлянки, а также обеспечит подъезд к новой школе на 1350 мест в микрорайоне "Древлянка-6", - добавил губернатор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-11-28 17:41:31
А как они со своей Дырянки в город выбираться будут? Пустая трата денег!
Врунов
2020-11-28 16:04:26
Вот и хорошо. Пусть там на своих кредитных кастрюлях шастают.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус

Аналитика

25.11.2020 15:15
Политкухня
В чем подозревают Белугу 10
Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 13
23.11.2020 15:00
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»