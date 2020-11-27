Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске

Карелия получит деньги из федерального бюджета на освоение трех новых микрорайонов Петрозаводска, в том числе, на строительство участков двух автодорог.

Об этом сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиков.

Как власти республики собираются потратить эти деньги, глава республики написал на своей странице Вконтакте.

"Деньги пойдут на комплексное освоение микрорайонов "Древлянка-5", "Древлянка-6" и "Древлянка-7". В частности, будет построен участок автомобильной дороги ул. Оборонная от шоссе Лососинское до ул. Новоселов, участок автомобильной дороги ул. Новоселов от ул. Оборонная до ул. Хейкконена", - написал глава республики.

Общая сумма, которую получит Карелия в 2021-2024 годах составит 241 млн рублей в рамках программы "Стимул" федерального проекта "Жилье".



"Это позволит уже в следующем году сделать более доступными новые, строящиеся и перспективные микрорайоны Древлянки, а также обеспечит подъезд к новой школе на 1350 мест в микрорайоне "Древлянка-6", - добавил губернатор.