Две пьяные жительницы Карелии целые сутки не давали покоя бойцам Росгвардии

Одна из пьяных посетительниц бара в Сортавале проявила агрессию по отношению к сотрудникам Росгвардии и оказалась в полиции, сообщили в ведомстве.

В одном из баров Сортавалы на днях сработала сигнализация — 36-летняя гостья заведения, находившаяся в пьяном состоянии, мешала работе персонала.

Позже тревожная кнопка была нажата в другом городском баре, где произошел конфликт между посетителями. Ранее привлекавшаяся к ответственности пьяная женщина проявляла агрессию в адрес правоохранителей. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей и доставили их в местное отделение полиции.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Петрозаводске находящегося в розыске мужчину, который пытался обокрасть магазин.