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Две пьяные жительницы Карелии целые сутки не давали покоя бойцам Росгвардии

Новости. Происшествия
12:14, 12 Октября 2021
фото: © depositphotos.com

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Одна из пьяных посетительниц бара в Сортавале проявила агрессию по отношению к сотрудникам Росгвардии и оказалась в полиции, сообщили в ведомстве.

В одном из баров Сортавалы на днях сработала сигнализация — 36-летняя гостья заведения, находившаяся в пьяном состоянии, мешала работе персонала.

Позже тревожная кнопка была нажата в другом городском баре, где произошел конфликт между посетителями. Ранее привлекавшаяся к ответственности пьяная женщина проявляла агрессию в адрес правоохранителей. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей и доставили их в местное отделение полиции.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Петрозаводске находящегося в розыске мужчину, который пытался обокрасть магазин.

 

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Комментарии

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комба
2021-10-12 15:14:56
На столах танцевали? Нет? Тогда и вопросов нет.
Leopol'd
2021-10-12 14:00:34
А бойцы всё продлевали и продлевали двух пьяных жительниц...
комба
2021-10-12 12:34:30
Они никому ничего не давали. А так нельзя.
nae
2021-10-12 12:30:26
Что же это за бойцы, которые сутки не могли справиться с двумя пьяными женщинами? Или просто ждали, когда протрезвеют?
комба
2021-10-12 12:16:42
Кот сказал, что ничего нет хуже на свете, чем пьяная баба. :)
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