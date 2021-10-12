В Петрозаводске на краже из магазина попался мужчина, который находился в розыске

Петрозаводчанин, находящийся в розыске, пытался вынести из магазина дорогой лазерный дальномер.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, 33-летний петрозаводчанин совершил хищение товара на сумму около 10 тысяч рублей. Он пытался вынести из торгового зала лазерный дальномер и другие товары. Нарушитель был задержан сотрудниками Петрозаводского отдела вневедомственной охраны.

При установлении личности выяснилось, что мужчина находится в розыске. Он был передан следственно-оперативной группе полиции.

Ранее воры попались росгвардейцам, когда пытались вынести одежду из гипермаркета в Петрозаводске.