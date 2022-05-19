Две школы в Петрозаводске «заминировали» во время проведения экзамена

Детей эвакуировали из петрозаводских школ №46 и №48 после сообщения о заминировании зданий учреждений.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня, 20 мая, сразу две школы столицы Карелии получили сообщения о заложенных бомбах. Ученики вместе с педагогами были эвакуированы из школ № 46 на Древлянке и школы № 48 на Перевалке. В это время в образовательных учреждениях девятиклассники сдавали экзамен по английскому языку. Из-за эвакуации многие дети не успели справиться с работой и ответить экзаменаторам. Теперь им придется сдавать экзамены в резервные дни. Об этом девятиклассникам сообщили в «заминированных» школах.

В Минобразования Карелии нашему изданию подтвердили информацию об инцидентах с сообщениями о заминировании. В школах работают сотрудники правоохранительных органов.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, информацию о пунктах проведения экзаменов в Карелии на сайте ведомства скрыли.

«Резервные дни для проведения экзаменов установлены. Те, кто сегодня не смог сдать устную часть экзамена по английскому языку, завершат работу 4 или 6 июля», — сообщили в Министерстве образования и спорта республики.