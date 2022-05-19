890x80
Реклама
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
Сегодня 00:10
«Никто не закрылся. Все работают»
19.05.2022 19:37
Любарский объяснил, зачем поливальные машины работают на дорогах Петрозаводска в дождь
19.05.2022 15:36
В России хотят изменить возраст молодых семей для получения субсидий на жилье
19.05.2022 20:30
Глава Карелии представил полпреду президента РФ Александр Гуцану проекты в сфере импортозамещения
19.05.2022 17:20

Две школы в Петрозаводске «заминировали» во время проведения экзамена

Новости. Происшествия
12:04, 20 Мая 2022
фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

Новости партнеров

Детей эвакуировали из петрозаводских школ №46 и №48 после сообщения о заминировании зданий учреждений.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня, 20 мая, сразу две школы столицы Карелии получили сообщения о заложенных бомбах. Ученики вместе с педагогами были эвакуированы из школ № 46 на Древлянке и школы № 48 на Перевалке. В это время в образовательных учреждениях девятиклассники сдавали экзамен по английскому языку. Из-за эвакуации многие дети не успели справиться с работой и ответить экзаменаторам. Теперь им придется сдавать экзамены в резервные дни. Об этом девятиклассникам сообщили в «заминированных» школах.

В Минобразования Карелии нашему изданию подтвердили информацию об инцидентах с сообщениями о заминировании. В школах работают сотрудники правоохранительных органов.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, информацию о пунктах проведения экзаменов в Карелии на сайте ведомства скрыли.  

«Резервные дни для проведения экзаменов установлены. Те, кто сегодня не смог сдать устную часть экзамена по английскому языку, завершат работу 4 или 6 июля», — сообщили в Министерстве образования и спорта республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2022, 11:26
Военкомат Петрозаводска ищет тех, кто хочет ненадолго стать контрактником
13.05.2022, 10:55
Плотина открыта: на Петрозаводск идет волна
13.05.2022, 06:40
Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов
17.05.2022, 09:50
Город в Приладожье Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха летом
14.05.2022, 13:28
Несколько дачных кооперативов под Петрозаводском отрезаны от «большой земли» из-за потопа (ФОТО)
13.05.2022, 12:03
Синоптики рассказали, каким будет лето в России

Аналитика

Сегодня 08:58
Обществоведение
Главный акцент в обучении — практическая подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности
Северный институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) объявляет о начале приемной кампании.
«Никто не закрылся. Все работают»
19.05.2022 19:37
Тернистый путь к красивому водопаду
19.05.2022 11:09
Боднарчук продолжил судебную схватку с властью Карелии
16.05.2022 16:18
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
13.05.2022 14:07
Вся аналитика

Чтиво

18.05.2022 12:00
Кофе со сливками
Такой не железный «Железный человек»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
архив чтиво

Медиа

Первый в Карелии Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков в гостях у «Кофе со сливками»
18.05.2022 13:23
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.