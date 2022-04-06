Две скандинавские страны возобновили выдачу виз россиянам

Дания и Швеция возобновили выдачу виз всех типов гражданам России.

Дания и Швеция возобновили выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических. О том, что две популярные скандинавские страны снова начнут принимать заявления на въездные документы, сообщила Лента.ру со ссылкой на визового оператора Дании VFS Global.

Уточняется, что срок рассмотрения заявок от российских туристов будет составлять до 10 календарных дней в соответствии с соглашением об упрощении визового режима между Россией и Данией. «Подать заявление можно на любую категорию визы — никаких ограничений нет», — добавили в визовом представительстве.

Кроме того, Дания сняла антиковидные ограничения для прибывающих в страну — теперь путешественникам не потребуется предъявлять ПЦР-тест и проходить самоизоляцию по прибытии.