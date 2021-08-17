Две смерти от коронавируса подтверждены в Карелии за сутки

Общее число жертв пандемии коронавируса в Карелии достигло 756 человек.

В Карелии за минувшие сутки подтверждены две смерти от коронавируса. Об этом сообщается в таблице, размещенной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Карелии от коронавируса умерли 756 человек.

За сутки выявлены 175 инфицированных (непривиты все). Из них заболевших — 168, средней тяжести — 42, тяжелых — 7, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В республиканских стационарах с ковидом находится 551 пациент, из них крайне тяжелых/ИВЛ — семь человек (из них 0 на инвазивной ИВЛ).

За сутки от коронавируса излечился 181 человек.

Всего за период пандемии коронавирус был обнаружен у 59291 человека. Поправились после ковида за все время 55768 человек.