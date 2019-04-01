Две трети предпринимателей Карелии смогли сохранить бизнес, созданный за счет господдержки

Сохранить свой бизнес, созданный за счет бюджетных субсидий в 2012-2018 годах, сумели 70% предпринимателей, которые получили такую поддержку, когда были безработными.

По состоянию на 1 января 2019 из числа граждан, получивших финансовую помощь на организацию собственного дела из бюджета республики в 2012-2018 годах (1895 человек), 70% (1327 человек) продолжают вести предпринимательскую деятельность, сообщают "Вести Карелии".

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