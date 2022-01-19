Две женщины пострадали в групповом ДТП на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО)

На трассе «Кола» произошло столкновение, в котором приняли участие два легковых автомобиля и лесовоз.

Групповое ДТП произошло сегодня на 659 км. автодороги «Кола». Об этом сообщает паблик спасателей Медвежьегорска.

Легковой автомобиль «LADA Largus» с прицепом, двигавшийся с севера, столкнулся с грузовиком-лесовозом «Volvo» и внедорожником «Range Rover».

В результате аварии две женщины — водитель и пассажирка «LADA Largus» — получили травмы. При этом пассажирка оказалась зажата в покореженном автомобиле. Чтобы извлечь пострадавшую, пожарные использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Обе пострадавших были госпитализированы на автомобиле скорой помощи в ЦРБ Медвежьегорска.

На месте аварии работали пожарные дежурных караулов подразделений пожарной охраны из Сегежи и Медвежьегорска.