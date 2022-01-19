890x80
Реклама
Для учащихся четырех школ Петрозаводска летние каникулы начнутся досрочно
Сегодня 07:00
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию
Сегодня 12:03

Две женщины пострадали в групповом ДТП на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
18:04, 19 Января 2022
фото: ОПС Медгора / ВК

Новости партнеров

На трассе «Кола» произошло столкновение, в котором приняли участие два легковых автомобиля и лесовоз.

Групповое ДТП произошло сегодня на 659 км. автодороги «Кола». Об этом сообщает паблик спасателей Медвежьегорска.

Легковой автомобиль «LADA Largus» с прицепом, двигавшийся с севера, столкнулся с грузовиком-лесовозом «Volvo» и внедорожником «Range Rover».

В результате аварии две женщины — водитель и пассажирка «LADA Largus» — получили травмы.  При этом пассажирка оказалась зажата в покореженном автомобиле. Чтобы извлечь пострадавшую, пожарные использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент.  Обе пострадавших были госпитализированы на автомобиле скорой помощи в ЦРБ Медвежьегорска. 

На месте аварии работали пожарные дежурных караулов подразделений пожарной охраны из Сегежи и Медвежьегорска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:03
Политкухня
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию
Партии власти придется обеспечить явку на сессию конституционного большинства, чтобы не повторить декабрьский казус.
«Я только маленький винтик в этом» 40
17.01.2022 17:07
Второй раз не простили 21
14.01.2022 17:00
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 52
14.01.2022 14:24
Вся аналитика

Чтиво

18.01.2022 14:46
Личное мнение
Сохранить Курган для всех горожан 24
Почему нельзя совмещать в одном месте рекреацию и профессиональный спорт – мнение лыжника из Петрозаводска Андрея Баранова.
«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 11
17.01.2022 14:43
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
13.01.2022 16:45
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»