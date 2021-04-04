Движение автотранспорта на участках дорог в Карелии перекроют ради "Эстафеты поколений"

Во время легкоатлетического пробега "Эстафета поколений" в Олонецком районе Карелии 9 мая будет временно запрещено движение транспорта на двух участках автодорог.

Об этом говорится в приказе министра транспорта Карелии.

В частности, будет перекрыт 14-километровый участок автодороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта – с 8.00 до 12.00. Кроме того, в эти же часы будет запрещено движение автотранспорта на 4-километровом участке на подъезде к поселку Самбатукса. На каком основании вводятся ограничения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".