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Движение автотранспорта на участках дорог в Карелии перекроют ради "Эстафеты поколений"

Новости. Общество
12:37, 05 Апреля 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Во время легкоатлетического пробега "Эстафета поколений" в Олонецком районе Карелии 9 мая будет временно запрещено движение транспорта на двух участках автодорог.

Об этом говорится в приказе министра транспорта Карелии.

В частности, будет перекрыт 14-километровый участок автодороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта – с 8.00 до 12.00.

Кроме того, в эти же часы будет запрещено движение автотранспорта на 4-километровом участке на подъезде к поселку Самбатукса.

На каком основании вводятся ограничения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-05 12:44:56
Плюсую неистово !!! Это будет способствовать идейно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Навальнята пусть курят в кустах
Гость
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