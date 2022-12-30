Два дебошира избили мужчину на парковке в Петрозаводске

Помощь врачей потребовалась 53-летнему мужчине, которого два дебошира избили на парковке у торгового центра в Петрозаводске, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Тревожная сигнализация сработала на днях вечером в торговом центре Петрозаводска. На место вызова был направлен наряд вневедомственной охраны. По прибытии на объект росгвардейцев встретил 53-летний мужчина и пояснил, что пострадал от рук злоумышленников.

С его слов, двое неизвестных, находясь на парковке, приставали к посетителям, на замечания реагировали агрессией и нанесли ему несколько ударов по лицу.

Росгвардейцы задержали инициаторов конфликта – 39-летнего петрозаводчанина и 27-летнего жителя Лахденпохского района. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Потерпевшего осмотрели – в госпитализации он не нуждался. Однако медики диагностировали ушибы мягких тканей и ссадины.

Было написано заявление с просьбой привлечь нарушителей к ответственности. Задержанные были доставлены в полицию.