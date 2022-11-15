Двое детей погибли в ДТП на дорогах Карелии

В Госавтоинспекции республики привели страшную статистику аварий с участием детей в 2022 году.

Согласно статистике ГИБДД Карелии, в республике за 2022 года произошло 77 ДТП с участием детей, в которых 96 несовершеннолетних получили травмы, а 2 ребенка погибли.

В половине ДТП дети были пассажирами автомобилей — в этих авариях были травмированы 56 детей, а один ребенок погиб.

Также, согласно статистике, на дорогах пострадали 26 юных пешеходов, 16 из них — в Петрозаводске.

Госавтоинспекция вновь обращает внимание водителей на то, что необходимо обязательно пользоваться детскими автокреслами и выбирать безопасную скорость на дорогах, особенно зимой.