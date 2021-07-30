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Двое пьяных жителей Карелии ради денег перерезали провода в многоквартирном доме

Новости. Происшествия
11:00, 01 Августа 2021
фото: pixabay

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В Костомукше будут судить двух местных жителей, которые в пьяном угаре оставили жильцов многоквартирного дома без электричества, сообщили в МВД Карелии.

Следователь полиции Костомукши окончил расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых местных жителей 33 и 35 лет. Они обвиняются в приведении в негодность объектов жизнеобеспечения и краже.

Весной этого года в полицию поступил ряд заявлений от жильцов одного из многоквартирных домов города. Граждане сообщили, что неизвестные похитили кабели, обеспечивающие подачу электроэнергии. В результате противоправных действий без света остались четыре квартиры. Причинённый потерпевшим материальный ущерб составил восемь с половиной тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности причастных к противоправному деянию. По версии следствия, двое местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили, что в соседнем от их места пребывания доме не заперт подвал. Тогда мужчины проникли в помещение, с помощью кусачек перерезали электрические кабели и скрылись. В дальнейшем они сбыли добытое незаконным путём имущество. Вырученные деньги костомукшане поделили и потратили на личные нужды.

Обвиняемые признали свою вину. Теперь их дальнейшую судьбу решит суд. Фигурантам уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2021-08-01 11:26:50
Когда нас мало, то угроза самим себе, а когда много, то - всему человечеству.(я)
Гость
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