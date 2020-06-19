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Двое жителей Карелии из-за коронавируса застряли на Гоа и не могут вернуться домой

Новости. Общество
16:39, 20 Июня 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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В редакцию "Столицы на Онего" обратился житель Петрозаводска Александр, который 5 месяцев назад отправился с женой в путешествие по Индии да там и застрял.

Конечно, они не планировали так долго рассматривать Тадж-Махал или омывать ноги в Индийском океане, но коронавирус откорректировал их планы, а потом и стечение обстоятельств в виде избирательной помощи правительства сделало свое дело. В результате семейная пара из Петрозаводска живет на Гоа уже с 11 января и на сегодняшний день не представляет, как вернуться домой, потому что деньги практически закончились, а помощи от российского государства нет никакой.

Подробнее об этой истории читайте в материале "Билет в одну сторону".

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