Двух депутатов в Карелии лишили полномочий

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Депутатов Деревянского сельского поселения лишили полномочий из-за непредставления декларации о доходах, сообщили на официальном сайте поселения.
В четверг, 26 сентября, на сессии IV созыва Совета Деревянского сельского поселения были подписаны решения о досрочном прекращении полномочий двух депутатов Ольги Захаровой (избирательный округ №6) и Геннадия Акимова (избирательный округ №2).
Причиной лишения полномочий стало "непредставление сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".
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