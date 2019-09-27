Двух депутатов в Карелии лишили полномочий

Депутатов Деревянского сельского поселения лишили полномочий из-за непредставления декларации о доходах, сообщили на официальном сайте поселения.

В четверг, 26 сентября, на сессии IV созыва Совета Деревянского сельского поселения были подписаны решения о досрочном прекращении полномочий двух депутатов Ольги Захаровой (избирательный округ №6) и Геннадия Акимова (избирательный округ №2).

Причиной лишения полномочий стало "непредставление сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".