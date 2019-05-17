Двух пенсионерок с инфарктом на вертолете доставили в Петрозаводск

Женщин госпитализировали из Костомукши, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

В среду, 15 мая, из Костомукши в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова госпитализировали женщин –79 лет и 83 лет – с инфарктом миокарда.