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Двух подростков на надувном матрасе чуть не унесло в Онежское озеро

Новости. Происшествия
10:40, 17 Июня 2021
фото: © pixabay.com

ЧП с подростками произошло в поселке Деревянном Прионежского района, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 16 июня, в 16.22 на пульт дежурной службы МЧС поступило сообщение из поселка Деревянное, очевидцы сообщили, что двух подростков на надувном матрасе уносит в открытое озеро.

На место происшествия выехали одиннадцать сотрудников МЧС и Карельской поисково-спасательной службы, а также помогали местные жители, которые вышли в озеро на лодке.

Подростки были спасены. Медицинской помощи им не потребовалось.

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Комментарии

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Самуил
2021-06-17 12:24:50
Поциента кира в детстве постоянно пороли, причём на "будущее".
кир
2021-06-17 12:10:16
Родителей выпороть не пробовали? Очень помогает, - сказал кот.
David.
2021-06-17 11:27:22
срочно что-то запретить и табличек, табличек по-больше!!!
Урбанист
2021-06-17 10:46:11
Надо срочно завести уголовное дело
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