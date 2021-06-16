Двух подростков на надувном матрасе чуть не унесло в Онежское озеро

ЧП с подростками произошло в поселке Деревянном Прионежского района, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 16 июня, в 16.22 на пульт дежурной службы МЧС поступило сообщение из поселка Деревянное, очевидцы сообщили, что двух подростков на надувном матрасе уносит в открытое озеро.

На место происшествия выехали одиннадцать сотрудников МЧС и Карельской поисково-спасательной службы, а также помогали местные жители, которые вышли в озеро на лодке.

Подростки были спасены. Медицинской помощи им не потребовалось.