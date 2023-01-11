Двух подростков в Карелии будут судить за кражи денег и угоны мотоциклов

В Кондопоге 15-летний подросток и его 17-летний друг попали на скамью подсудимых за то, что воровали чужие деньги и угоняли мотоциклы, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в августе 2022 года 15-летний житель Кондопоги нашел кошелек с банковской картой. Осознавая, что денежные средства на банковской карте ему не принадлежат, он использовал ее и оплатил свои покупки в магазинах города, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму более 9 тысяч рублей.

В октябре 2022 года этот же подросток, находясь в подъезде жилого дома в Кондопоге, через незапертую дверь незаконно проник в чужую квартиру и похитил из сумки 4 тысячи рублей.

Кроме этого, в августе 2022 года в ночное время обвиняемый вместе с 17-летним другом, желая покататься на мопеде, припаркованном на неохраняемой стоянке, откатили его в другой двор, где завели мотор и уехали.

В дальнейшем аналогичным способом обвиняемые дважды угоняли из дворов мототранспортные средства, принадлежащие местным жителям.

В ходе допроса несовершеннолетние свою вину признали полностью. Следователями приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетними преступлений, в полицию внесены представления об усилении работы по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.