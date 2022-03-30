Двух злостных водителей-лихачей поймали на трассе в Карелии

Один из нарушителей, двигавшийся по трассе «Кола» с превышением скорости, привлекался к административной ответственности 64 раза.

Автоинспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии накануне на трассе «Кола» остановили двух водителей-лихачей, которые двигались с явным превышением скорости.

В Медвежьегорском районе водитель автомобиля Subaru двигался со скоростью 120 км/час. Как сообщили в ГИБДД Карелии, ранее он привлекался к административной ответственности 64 раза.



В Пряжинском районе при разрешенной скорости 90 км/час, водитель автомобиля Hyundai двигался со скоростью 138 км/час. Было установлено, что ранее водитель уже был привлечен к административной ответственности за превышение скорости более чем на 40 км/час (но не более 60 км/час). За повторное правонарушение любители быстрой езды ждет наказание - штраф в размере от 2000 до 2500 рублей.

С начала года на дорогах Карелии инспекторы ДПС зафиксировали более 2600 нарушений установленной скорости движения водителями транспортных средств.

Неправильно выбранная водителем скорость движения является одной из основных причин дорожных происшествий, напомнили в карельской Госавтоинспекции. При высокой скорости у водителя практически нет шансов отреагировать на внезапно возникшую аварийную ситуацию на дороге.