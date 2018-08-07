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Новости. Политика
12:52, 07 Августа 2018

Двум кандидатам отказано в регистрации на выборах в Петросовет

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В Петрозаводске избирательная комиссия отказала в регистрации на дополнительных выборах в городской совет двум кандидатам – Ольге Мацкевич и Алексею Таранову.

Ранее стало известно, что на мандат депутата Петросовета по 4-му избирательному округу претендуют шесть человек. Четверо из них уже зарегистрировались кандидатами на выборах. Двоим кандидатам – самовыдвиженцу Ольге Мацкевич и выдвинутому партией Социальной защиты Алексею Таранову – отказано в регистрации.

Как рассказала "Столице на Онего" председатель ТИК №1 Петрозаводска Оксана Яцкова, для того чтобы зарегистрироваться, кандидатам необходимо было собрать от 71 до 78 подписей избирателей.

Алексей Таранов представил 78 подписей, из которых все были признаны недействительными из-за неправильно заверенных подписных листов.

У Ольги Мацкевич недействительными оказались 16 подписей из 78-и.

"В итоге было принято решение об отказе этим кандидатам в регистрации", - отметила Оксана Яцкова.

Таким образом, в избирательном бюллетене на выборах в городской совет Петрозаводска по 4-му округу будут указаны четыре кандидата: Леонид Ботнарь (кандидат от КПРФ), Алексей Пешков (ЛДПР), Оксана Политова ("Единая Россия") и Максим Трувалев ("Справедливая Россия"). Фамилии кандидатов будут расположены в алфавитном порядке. 

Выборы пройдут 9 сентября.

Напомним, место в Петросовете оказалось вакантным после того, как свои полномочия сложил депутат Вадим Сухарев, избранный осенью 2017 года главой Прионежского района. Освободивший округ находится на Древлянке и Перевалке.

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