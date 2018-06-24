Джонни Депп рассказал, как его били и грабили – от состояния практически ничего не осталось

За свою карьеру актер и музыкант Джонни Депп заработал 650 миллиардов долларов, но сейчас от его состояния практически ничего не осталось.

Об этом Джонни Депп рассказал в сенсационном интервью изданию Rolling Stone. В прошлом году Депп подал в суд на компанию, которая вела его финансовые дела с 1999 года.

Компанию The Management Group (TMG), которая занималась финансами актера и музыканта в течение почти 20 лет, Депп обвиняет в использовании его средств в личных целях. А также в передаче 7 миллионов долларов сестре Кристи без ведома Деппа.

Депп признается, что редко вчитывался в документы, которые подписывал. Однако предполагает, что сотрудники TMG могли пойти на подделку его подписи. "Я не хотел смотреть на чертовы документы, потому что я доверял этим людям", - пояснил Депп.

Компания подала встречный иск, заявив, что Депп страдает психическим расстройством. По словам юристов TMG, из-за расстройства психики звезда необоснованно тратит по два миллиона долларов в месяц. В качестве подтверждения приводятся следующие данные: Деппом приобретена не только недвижимость на 75 миллионов долларов, но и 70 гитар, 45 автомобилей класса "люкс", 200 произведений искусства. Кроме того, порядка 200 тысяч долларов ежемесячно тратятся на перелеты, 1,2 миллиона - на личного врача, 1,8 миллиона - на круглосуточную охрану. Несколько миллионов (от трех до пяти, - суммы разнятся) спущены на то, чтобы развеять из пушки прах его умершего друга, журналиста Хантера Томпсона.

Актер и сам любит подлить масла в огонь, заявляя: "Говорить о том, что я тратил на вино 30 тысяч долларов в месяц, оскорбительно. Я тратил намного больше".

Несмотря на непростые отношения, одну из самых крупных покупок Депп совершил для матери, приобретя ей роскошный дом еще в конце 80-х годов прошлого века.

В интервью Депп предстал как депрессивный и одинокий человек, окруженный людьми, имеющими корыстные цели.

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