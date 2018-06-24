Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
22:03, 24 Июня 2018
фото: https://www.o000o.ru

Джонни Депп рассказал, как его били и грабили – от состояния практически ничего не осталось

По теме

ФОТО, ВИДЕО: Актеры из "Игры престолов" сыграли свадьбу в старинном замке
24.06.18 20:40
Резчик по дереву из Карелии провел свой "Бессмертный полк" в Вознесенье
23.06.18 13:21
Музей "Кижи" и известный дизайнер Елена Теплицкая готовят совместные проекты
21.06.18 14:29
Все новости
Загрузка...

За свою карьеру актер и музыкант Джонни Депп заработал 650 миллиардов долларов, но сейчас от его состояния практически ничего не осталось.

Об этом Джонни Депп рассказал в сенсационном интервью изданию Rolling Stone. В прошлом году Депп подал в суд на компанию, которая вела его финансовые дела с 1999 года.

Компанию The Management Group (TMG), которая занималась финансами актера и музыканта в течение почти 20 лет, Депп обвиняет в использовании его средств в личных целях. А также в передаче 7 миллионов долларов сестре Кристи без ведома Деппа.

Депп признается, что редко вчитывался в документы, которые подписывал. Однако предполагает, что сотрудники TMG могли пойти на подделку его подписи. "Я не хотел смотреть на чертовы документы, потому что я доверял этим людям", - пояснил Депп.

Компания подала встречный иск, заявив, что Депп страдает психическим расстройством. По словам юристов TMG, из-за расстройства психики звезда необоснованно тратит по два миллиона долларов в месяц. В качестве подтверждения приводятся следующие данные: Деппом приобретена не только недвижимость на 75 миллионов долларов, но и 70 гитар, 45 автомобилей класса "люкс", 200 произведений искусства. Кроме того, порядка 200 тысяч долларов ежемесячно тратятся на перелеты, 1,2 миллиона - на личного врача, 1,8 миллиона - на круглосуточную охрану. Несколько миллионов (от трех до пяти, - суммы разнятся) спущены на то, чтобы развеять из пушки прах его умершего друга, журналиста Хантера Томпсона.

Актер и сам любит подлить масла в огонь, заявляя: "Говорить о том, что я тратил на вино 30 тысяч долларов в месяц, оскорбительно. Я тратил намного больше".

Несмотря на непростые отношения, одну из самых крупных покупок Депп совершил для матери, приобретя ей роскошный дом еще в конце 80-х годов прошлого века.

В интервью Депп предстал как депрессивный и одинокий человек, окруженный людьми, имеющими корыстные цели.

Источник

По теме

ФОТО, ВИДЕО: Актеры из "Игры престолов" сыграли свадьбу в старинном замке
24.06.18 20:40
Резчик по дереву из Карелии провел свой "Бессмертный полк" в Вознесенье
23.06.18 13:21
Музей "Кижи" и известный дизайнер Елена Теплицкая готовят совместные проекты
21.06.18 14:29
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
20.06.2018, 00:01
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба
21.06.2018, 13:45
Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"
18.06.2018, 06:40
На Южной промзоне в Петрозаводске убили таксиста, сообщают соцсети

Аналитика

22.06.2018 10:00
Капитал
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
Петрозаводск 30 июня будет отмечать 315 лет со дня основания. И в этот же день в городе состоится встреча с застройщиками Санкт-Петербурга от компании "Новостройки Петербурга".
Увидеть Кивач и умереть 2
21.06.2018 13:30
Дело Дмитриева: о чем молчит общественность? 26
21.06.2018 09:48
"На защите родины против беспощадной оптимизации" 4
20.06.2018 17:13
Еще один мегапроект? 2
19.06.2018 12:00
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2018 12:13
Без политики
"Без воды и не туды, и не сюды"
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
"Так вышло, мы любим Россию" 8
19.06.2018 09:58
Дело Дмитриева: и что теперь? 10
18.06.2018 11:18
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
14.06.2018 10:00
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»