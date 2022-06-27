Дзюдоист из Петрозаводска завоевал «бронзу» на первенстве Северо-Запада

Спортсмен из Петрозаводска стал бронзовым призером на первенстве СЗФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Как сообщили в паблике «Петрозаводск спортивный», первенстве Северо-Запада по дзюдо проходили в Архангельске с 1 по 2 июля. Более двухсот участников боролись за медали.

Лучших дзюдоистов представили Ленинградская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Архангельская, Вологодская, Псковская области, Республика Карелия и Республика Коми. В течение двух дней среди юношей были разыграны девять комплектов наград.

Спортсмен из Петрозаводска Сергей Финенко уступил в полуфинале призеру Спартакиады России и занял третье место, сообщили в паблике.

Тренирует дзюдоиста Григорий Гордейко. В планах тренера и его воспитанника — готовиться к Первенству России. Наставник доволен и выступлением на первенстве еще одного воспитанника — Артема Николаева.