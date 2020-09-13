Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ЦИК Карелии сообщил данные о явке на муниципальных выборах
Сегодня 16:34
Вандалы сломали ограждение у здания Минздрава Карелии (ФОТО) 1
Сегодня 11:50
Сильный ветер повалил дерево на дорогу в Петрозаводске (ФОТО) 1
Сегодня 13:56
Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает расти
Сегодня 08:43
Одиннадцать пожарных тушили дачный дом под Петрозаводском (ФОТО)
Сегодня 07:59

Ефремов пообещал не оставлять сцену даже в тюрьме

Новости. Общество
20:40, 13 Сентября 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
Загрузка...

Осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов сообщил на встрече с правозащитниками, что не намерен оставлять сцену, даже находясь в тюрьме.

Об этом пишет "Лента.ru" со ссылкой на портал "Вести.ru".

Отмечается, что артист помещен в СИЗО, где есть сцена. Это единственный такой изолятор в стране.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, пообщавшись с Ефремовым рассказала, что он доволен условиями. "На завтрак была овсяная каша. Он сказал, что с удовольствием все съел. Вчера вечером смотрели футбол с сокамерниками. В общем, обычная жизнь", — передала слова артиста Литвинович.

Соседями по камере Ефремова оказались двое обвиняемых, один — в коррупции, другой — в продаже наркотиков. Артист охарактеризовал их как приятных людей.

Ранее Литвинович рассказала, что Ефремов наладил отличные отношения с сокамерниками, и они "даже договорились ходить в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис".

Напомним, 8 июля актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.

На последнем заседании суда, которое прошло 3 сентября, Ефремов признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Сам Ефремов в последнем слове выразил мнение, что "десятку точно дадут". Дали 8 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом
08.09.2020, 08:50
Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 5
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»