Ефремов пообещал не оставлять сцену даже в тюрьме

Осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов сообщил на встрече с правозащитниками, что не намерен оставлять сцену, даже находясь в тюрьме.

Об этом пишет "Лента.ru" со ссылкой на портал "Вести.ru".

Отмечается, что артист помещен в СИЗО, где есть сцена. Это единственный такой изолятор в стране.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, пообщавшись с Ефремовым рассказала, что он доволен условиями. "На завтрак была овсяная каша. Он сказал, что с удовольствием все съел. Вчера вечером смотрели футбол с сокамерниками. В общем, обычная жизнь", — передала слова артиста Литвинович.

Соседями по камере Ефремова оказались двое обвиняемых, один — в коррупции, другой — в продаже наркотиков. Артист охарактеризовал их как приятных людей.

Ранее Литвинович рассказала, что Ефремов наладил отличные отношения с сокамерниками, и они "даже договорились ходить в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис".

Напомним, 8 июля актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.

На последнем заседании суда, которое прошло 3 сентября, Ефремов признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Сам Ефремов в последнем слове выразил мнение, что "десятку точно дадут". Дали 8 лет.