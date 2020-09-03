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Ефремов в суде признал свою вину в смертельном ДТП

Новости. Общество
21:30, 03 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
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Прокурор на прениях сторон заявила, что вина актера в ДТП со смертельным исходом доказана.

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда.

"Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину", - заявил артист перед прениями сторон, не уточнив деталей.

Представитель гособвинения сочла доказанной вину Михаила Ефремова в автоаварии со смертельным исходом. "Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу", - сказала гособвинитель.

Ефремов уже признавал вину в ходе предварительного следствия, но потом отказался под давлением адвоката, заявившего, что нашел доказательства невиновности актера.

Кроме того, Ефремов в суде ранее заявил, что ничего не помнит, так как был сильно пьян, но за руль в таком состоянии он никогда на садился. По его словам, он на 80% уверен, что в момент ДТП был на пассажирском сиденье и в связи с этим просил назначить еще несколько экспертиз и отправить его в институт им. Сербского, чтобы ему восстановили память. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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