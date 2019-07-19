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Новости. Общество
19:10, 19 Июля 2019
фото: instagram.com/kativarnava

Екатерина Варнава пострадала из-за злоупотребления солярием

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Варнава призналась, что всегда любила загорать, но в этом отпуске была вынуждена старательно следить за своей кожей и оберегать ее от солнечных лучей.

Екатерина Варнава шесть дней провела Турции. Во время отпуска артистка старалась максимально защищать себя от солнечных лучей.

Звезда Comedy Woman сообщила, что ее отпуск в Турции подошел к концу. По словам Екатерины, это было незабываемое путешествие, которое она и ее друзья запомнят надолго.

В отпуске она была вынуждена старательно следить за своей кожей и оберегать ее от солнечных лучей. Раньше артистка злоупотребляла солярием. В возрасте за 30 лет у нее началась пигментация кожи и аллергия на солнце, пишет Cosmopolitan. 

"Теперь нужно следить за питанием, кремами, которыми я пользуюсь, и, конечно,за количеством времени, проведенным на солнце. Но не грустим. Это жизнь, и так бывает", – написала звезда в Instagram.

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Комментарии

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кир
2019-07-19 19:12:18
Пофиг. Не знаем мы её, барин.
Гость
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