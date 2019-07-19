Екатерина Варнава пострадала из-за злоупотребления солярием

Варнава призналась, что всегда любила загорать, но в этом отпуске была вынуждена старательно следить за своей кожей и оберегать ее от солнечных лучей.

Екатерина Варнава шесть дней провела Турции. Во время отпуска артистка старалась максимально защищать себя от солнечных лучей.

Звезда Comedy Woman сообщила, что ее отпуск в Турции подошел к концу. По словам Екатерины, это было незабываемое путешествие, которое она и ее друзья запомнят надолго.

В отпуске она была вынуждена старательно следить за своей кожей и оберегать ее от солнечных лучей. Раньше артистка злоупотребляла солярием. В возрасте за 30 лет у нее началась пигментация кожи и аллергия на солнце, пишет Cosmopolitan.

"Теперь нужно следить за питанием, кремами, которыми я пользуюсь, и, конечно,за количеством времени, проведенным на солнце. Но не грустим. Это жизнь, и так бывает", – написала звезда в Instagram.