Экономика падает, но жить стало лучше - эксперты дали парадоксальные оценки ситуации в Карелии

Составители рейтингов социально-экономического развития и качества жизни регионов России разошлись в оценках о ситуации в Карелии – одни цифры говорят о росте, а другие показывают упадок в республике.
Такие выводы следуют из рейтингов, опубликованных двумя российскими агентствами — РБК и РИА Новости.
РБК ссылается на данные агентства «Национальные кредитные рейтинги» о качестве жизни в российских регионах в 2020 году.
Наибольший подъем индекса продемонстрировала Карелия, которая поднялась сразу на 9 пунктов по сравнению с 2019 годом.
Эксперты РИА Новости использовали другу методику подсчетов для подготовки рейтинга социально-экономического развития регионов.
По итогам 2020 года Карелия опустилась с 65 на 72 место.
Как велись все эти подсчеты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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