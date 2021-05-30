Экономика падает, но жить стало лучше - эксперты дали парадоксальные оценки ситуации в Карелии

Составители рейтингов социально-экономического развития и качества жизни регионов России разошлись в оценках о ситуации в Карелии – одни цифры говорят о росте, а другие показывают упадок в республике.

Такие выводы следуют из рейтингов, опубликованных двумя российскими агентствами — РБК и РИА Новости.

РБК ссылается на данные агентства «Национальные кредитные рейтинги» о качестве жизни в российских регионах в 2020 году. Наибольший подъем индекса продемонстрировала Карелия, которая поднялась сразу на 9 пунктов по сравнению с 2019 годом. Эксперты РИА Новости использовали другу методику подсчетов для подготовки рейтинга социально-экономического развития регионов. По итогам 2020 года Карелия опустилась с 65 на 72 место. Как велись все эти подсчеты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».