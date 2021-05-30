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Экономика падает, но жить стало лучше - эксперты дали парадоксальные оценки ситуации в Карелии

Новости. Общество
12:05, 31 Мая 2021
фото: pixabay

Составители рейтингов социально-экономического развития и качества жизни регионов России разошлись в оценках о ситуации в Карелии – одни цифры говорят о росте, а другие показывают упадок в республике.

Такие выводы следуют из рейтингов, опубликованных двумя российскими агентствами — РБК и РИА Новости.

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РБК ссылается на данные агентства «Национальные кредитные рейтинги» о качестве жизни в российских регионах в 2020 году.

Наибольший подъем индекса продемонстрировала Карелия, которая поднялась сразу на 9 пунктов по сравнению с 2019 годом.

Эксперты РИА Новости использовали другу методику подсчетов для подготовки рейтинга социально-экономического развития регионов. 

По итогам 2020 года Карелия опустилась с 65 на 72 место.

Как велись все эти подсчеты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Йохан
2021-05-31 12:54:17
Как подвёл нас всех Ленин, а так бы были сейчас лучшей страной мира в международном рейтинге!!! А так 72-ые, в заднице,да ещё и без перспектив...
Вася
2021-05-31 12:39:34
В то же время никого не привлекает перспектива остаться голодным, поэтому за кусок мяса готовы бороться все:
Вася
2021-05-31 12:38:57
В природе действует негласный закон: «кто сильнее — того и добыча».
баян
2021-05-31 12:32:44
Пришёл Новый барин и все стали лучше жить. С какого перепуга? Что сделали?
Leopol'd
2021-05-31 12:29:38
Конечно... Дачи, огороды. Крапива пошла. Опять же валежник легче собирать. Жизнь населения налаживается. "... Спасибо партии за это!"
Гость
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