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Экономика Карелии развивается: за последние 3 года собственные доходы выросли более чем на треть

Новости. Общество
15:48, 04 Сентября 2020
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия
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Сегодня в Москве на заседании Государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики в своём выступлении Артур Парфенчиков подвёл основные итоги работы правительства Карелии.

Развитие экономики и сельского хозяйства – одна из приоритетных задач правительства Карелии. За последние годы значительно выросла поддержка реального сектора экономики, проведена работа по снижению тарифов на электроэнергию для бизнеса. При активной поддержке Государственной комиссии реализуются важнейшие инвестиционные проекты в отраслях промышленности Карелии.

Среди крупных инвестиционных проектов – модернизация Сегежского ЦБК и Литейного завода "Петрозаводскмаш", строительство Белопорожских ГЭС. Второе рождение получил Онежский судостроительно-судоремонтный завод, который неуклонно наращивает объемы производства и реализует стратегический проект глубокой модернизации и цифровизации. Всё это привело к росту почти на 7% доли обрабатывающих производств в структуре экономики Карелии по сравнению с 2013 годом.

"Годовой объем лесозаготовки достиг самого высокого уровня за последние 20 лет – 7,7 миллионов кубических метров, и увеличился в 1,3 раза по сравнению с 2013 годом", – отметил глава Карелии.

Сохранили свои лидирующие позиции базовые отрасли промышленности Карелии – лесной и горный комплексы. Почти в полтора раза к уровню 2013 года выросло производство пиломатериалов и бумаги.

В производстве нерудных материалов в прошлом году достигнуты объемы докризисного периода – 18 млн кубометров. Производство блоков к уровню 2013 года выросло в 1,6 раза. С 2013 года создано 7 новых щебеночных производств и введено 9 блочных карьеров.

Продолжается реализация проекта по расширению производства АО "Карельский окатыш", инвестиции уже составили 14,7 млрд рублей. Предприятие занимает первое место в России по объему производства железорудных окатышей – производит третью часть всех российских окатышей.

Выступая перед членами Госкомиссии, глава Карелии отметил, что в сельском хозяйстве республики взят курс на модернизацию и создание фермерских хозяйств.

Только за последние три года грантовая поддержка фермеров по сравнению с периодом 2013-2016 годов увеличена в 9 раз. В результате за два с половиной года количество действующих фермерских хозяйств в республике выросло практически в 2 раза.

За последние годы Карелия стала одним из лидеров среди регионов России по развитию аквакультуры. Важнейший приоритет – развитие переработки. С 2013 года в республике реализован 21 инвестиционный проект по строительству или реконструкции цехов по переработке аквакультуры, морской и пресноводной рыбы, в результате объем вырос в 2,7 раза.

Кроме того, введены в эксплуатацию первая очередь инкубационно-вырастного цеха в Сортавальском районе, и завод по производству рыбных кормов, в завершающей стадии находится строительство ещё двух рыбоперерабатывающих заводов в Кондопоге.

"Развитие реального сектора экономики позволило существенно укрепить бюджетную систему. На встрече в июне 2020 года президент страны дал положительную оценку качеству управления бюджетом республики. За последние три года собственные доходы выросли более чем на треть. Это позволило укрепить финансовую устойчивость республики и за 2 года на четверть снизить государственный долг", – заключил Артур Парфенчиков.

 
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ниньзя
2020-09-04 17:00:36
Сказки,сказки, ...плавали, знаем...
елпидифор
2020-09-04 16:46:14
Только один вопрос: а почему тогда уровень жизни так стремительно падает?
кир
2020-09-04 15:51:30
Только путём вливания московских денег в самобытную экономику. Гордиться совсем нечем. :)
Гость
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