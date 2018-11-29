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Новости. Общество
11:15, 29 Ноября 2018
фото: http://kr-rk.ru

Экс-чиновница Минэка Карелии возглавила Фонд венчурных инвестиций

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Бывший начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития и промышленности Карелии, замдиректора Корпорации развития республики Ольга Волкова возглавила региональный Фонд венчурных инвестиций.

Организация зарегистрирована по адресу: Петрозаводск, улица Андропова,2 . В этом же здании находится министерство, которое является учредителем фонда. Ее директором является Волкова Ольга Владимировна, которая ранее работала в карельском Минэке.

Компания, как указано в справочнике, действует с 26 ноября 2018 года.

На сайте Корпорации развития Карелии Ольга Волкова значится заместителем гендиректора.

"От лица Корпорации развития она курирует ряд инфраструктурных проектов региона, отлично знает законодательство о господдержке инвестиционной деятельности и является одним из разработчиков региональной нормативной правовой базы по созданию и функционированию территорий опережающего социально-экономического развития в Карелии", - описывает Волкову сайт корпорации.

 

 

 

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Комментарии

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баян
2018-11-29 12:44:27
от перемены мест результаты не меняются
Копейка
2018-11-29 12:13:22
Сколько ещё будет бесполезных организаций на шее народа?
Корпорация "развития", бизнес-инкубатор,теперь этот "отдел",миллионы на выброс....
На фото довольная ,понимает как удачно к бюджету ...
Саныч
2018-11-29 12:01:09
Мы все знаем чем занимается кот, которому нефиг делать.
Гость
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