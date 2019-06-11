Экс-футболист "Зенита" решился на эвтаназию

Фернандо Риксен с помощью специального аппарата записал обращение к поклонникам. Он рассказал, что устал бороться с неизлечимым недугом, поэтому устраивает прощальную вечеринку.

Вот уже почти шесть лет Фернандо Риксен борется с боковым амиотрофическим склерозом. Неизлечимое заболевание привело к тому, что спортсмен потерял возможность говорить. Ему тяжело передвигаться самостоятельно, а последние несколько месяцев футболист провел на больничной койке.



Футболиста часто навещают друзья и поклонники // Фото: Instagram

9 июня Фернандо с помощью специального устройства генерации речи записал обращение, адресованное поклонникам. Он признался, что устал бороться. Спортсмен пригласил всех желающих на вечеринку, которая пройдет уже 28 июня и станет прощальной, пишет StarHit.

"Этот день будет особенным для меня. Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся", – сообщил спортсмен.

Сейчас Фернандо находится в шотландской клинике, где разрешена эвтаназия. Предположительно, Риксен, который страдает от боли, может попросить врачей провести ему эту процедуру.

Нидерландский спортсмен прославился начале 2000-х, когда завоевал сразу несколько титулов. В 2006-м он начал выступать за «Зенит». В составе команды Риксен выиграл кубок УЕФА и звание Чемпиона России по футболу.

За последние шесть лет Риксен несколько раз проходил обследования и курсы лечения. Однако его самочувствие стремительно ухудшалось. Все это время футболиста поддерживают супруга Вероника и дочь Изабелла, которой 6 июня исполнилось семь лет.



Риксен заболел, когда его дочери Изабелле был всего год // Фото: Instagram

Известно, что последний вечер Фернандо проведет в одном из отелей Глазго, где соберутся его друзья и родственники. По мнению поклонников, семья Риксена смирилась с тем, что продолжать дальнейшую борьбу за его жизнь бессмысленно, поэтому близкие хотят устроить запоминающееся мероприятие, на котором спортсмен сможет хотя бы на время забыть о боли.