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Экс-глава МВД России Рашид Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности

Новости. Политика
13:50, 07 Февраля 2023
фото: РИА Новости / Алексей Никольский

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Президент России Владимир Путин назначил бывшего карельского силовика Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

Указом президента Владимира Путина наш земляк Рашид Нургалиев, с 2012 года занимавший должность заместителя секретаря Совбеза, назначен первым заместителем главы этого ведомства Николая Патрушева. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предшественник Нургалиева на высоком посту первого замсекретаря Совбеза Юрий Аверьянов стал помощником председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Напомним, что с 2004 по 2012 год Рашид Нургалиев был министром внутренних дел РФ, затем в этой должности его сменил Владимир Колокольцев. Именно при Нургалиева милиция была преобразована в полицию.

Родившийся 8 октября 1956 года в Казахстане Рашид Нургалиев, еще в детстве оказался в Карелии вместе с матерью и отцом, который какое-то время исполнял обязанности начальника ЛИУ-4, так называемой «туберкулезной колонией» в поселке Верхний Сегежского района. В 1974 году Рашид Нургалиев окончил среднюю школу в Надвоицах, затем физико-математический факультет ПетрГУ. После этого первое время преподавал физику в вечерней школе, но вскоре стал сотрудником правоохранительного ведомства.

Вначале был оперуполномоченным в Калевале и Костомукше, начальником в Медвежьегорске. В 90-х годах в должности начальника отдела по борьбе с терроризмом начал работать под руководством бывшего тогда министром госбезопасности Карелии Николая Патрушева, позднее – главы Федеральной службы безопасности России. И уже в 1995 году Нургалиев по приглашению Патрушева начал службу в центральном аппарате ФСБ на различных должностях. А в марте 2004 года он возглавил МВД России, заменив на этом посту Бориса Грызлова.

Как ранее сообщали карельские СМИ, Рашид Нургалиев удостоен звания Почетного гражданина нашей республики и премии имени Юрия Андропова.

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