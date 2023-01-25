Экс-глава МВД России Рашид Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности

Президент России Владимир Путин назначил бывшего карельского силовика Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

Указом президента Владимира Путина наш земляк Рашид Нургалиев, с 2012 года занимавший должность заместителя секретаря Совбеза, назначен первым заместителем главы этого ведомства Николая Патрушева. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предшественник Нургалиева на высоком посту первого замсекретаря Совбеза Юрий Аверьянов стал помощником председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Напомним, что с 2004 по 2012 год Рашид Нургалиев был министром внутренних дел РФ, затем в этой должности его сменил Владимир Колокольцев. Именно при Нургалиева милиция была преобразована в полицию.

Родившийся 8 октября 1956 года в Казахстане Рашид Нургалиев, еще в детстве оказался в Карелии вместе с матерью и отцом, который какое-то время исполнял обязанности начальника ЛИУ-4, так называемой «туберкулезной колонией» в поселке Верхний Сегежского района. В 1974 году Рашид Нургалиев окончил среднюю школу в Надвоицах, затем физико-математический факультет ПетрГУ. После этого первое время преподавал физику в вечерней школе, но вскоре стал сотрудником правоохранительного ведомства.

Вначале был оперуполномоченным в Калевале и Костомукше, начальником в Медвежьегорске. В 90-х годах в должности начальника отдела по борьбе с терроризмом начал работать под руководством бывшего тогда министром госбезопасности Карелии Николая Патрушева, позднее – главы Федеральной службы безопасности России. И уже в 1995 году Нургалиев по приглашению Патрушева начал службу в центральном аппарате ФСБ на различных должностях. А в марте 2004 года он возглавил МВД России, заменив на этом посту Бориса Грызлова.

Как ранее сообщали карельские СМИ, Рашид Нургалиев удостоен звания Почетного гражданина нашей республики и премии имени Юрия Андропова.