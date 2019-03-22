Экс-глава Олонца прокомментировал инициативу переноса памятника Кирову в Петрозаводске

На встрече с Мирошник 21 марта ветераны предложили установить стелу "Город воинской славы" вместо памятника Кирову в Петрозаводске.

Напомним, Ирина Мирошник признала, что выбор площадки для памятного знака затянулся, но пообещала ветеранам учесть все мнения и установить стелу летом 2020 года.

Подавляющее большинство представителей ветеранских и патриотических организаций высказались за возведение стелы на площади Кирова.

Бывший глава Олонца, секретарь олонецкого отделения КПРФ Геннадий Степанов прокомментировал предложение ветеранов:

"Петрозаводск нам город не чужой. Столица наша, да и так многое связывает. А потом, ведь первой столицей Карелии был Олонец, хоть и очень давно. Так что без внимания мы Петрозаводск не оставим. А тут еще на площадь Кирова постоянно кто-то покушается. И последними этими "кто-то" оказались ветераны. Ну совсем интересно. Давайте посмотрим на ветеранов и их советы (имею право). Недавно принята пенсионная реформа. И где были наши советы ветеранов? Они даже позицию свою не высказали. Ну нонсенс же – ветеранов не интересует проблема пенсионеров!!! И это при том, что мы помним прошлые советы ветеранов. Яркие, бескомпромиссные, способные поставить по стойке "смирно" любого чиновника.

Вспомним попытки принять Закон о монетизации 2004 года. Вот тогда ветераны показали свою силу и сумели отстоять свои права. Ну а сейчас смещение в пользу культурно-массового сектора. Тоже, конечно, надо, но у пенсионеров масса проблем, которые нужно решать. И ветераны могли бы сказать свое слово, но … голову в песок. Впрочем в Петрозаводске ветераны (надеюсь небольшая часть) высказались, предложив заменить памятник Кирову на стелу " Город воинской славы".

Интересно, а Петрозаводск получил бы этот статус, если бы не деятельность С.М. Кирова по его развитию? И вообще, может, хватит покушаться на то, что уже сделано? На площади Кирова все на своих местах, хотите чего-то нового – места в Карелии хватает".