890x80
Реклама
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Будьте в тренде! Снимайте видео!
31.05.2022 15:59
Названо имя еще одного погибшего на Украине военнослужащего из Карелии
09.06.2022 16:09

Экс-глава поселения в Карелии осужден за хищение денег при строительстве пожарных пирсов

Новости. Криминал
07:40, 10 Июня 2022
фото: © Анастасия Осипова

Новости партнеров

Медвежьегорский районный суд вынес приговор бывшему главе Паданского сельского поселения за хищение 138 тысяч рублей при строительстве двух пожарных пирсов, сообщила прокуратура Карелии.

Установлено, что бывший глава поселения, используя свое служебное положение, предоставил в бухгалтерию администрации Медвежьегорского района документы, на основании которых юридическому лицу были выплачены деньги за фактически не выполненные работы по строительству двух пожарных пирсов.

Таким образом, Паданскому сельскому поселению причинен ущерб на общую сумму свыше 138 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.06.2022, 15:40
«Дождь в Карелии будет идти целые сутки»
06.06.2022, 08:20
Две деревни Карелии вошли в топ-8 самых красивых деревень России
05.06.2022, 13:19
Названы имена первых кандидатов на должность главы Карелии
05.06.2022, 00:10
Нарколог назвал самый безвредный в жару алкоголь
05.06.2022, 16:05
Жители Петрозаводска открыли купальный сезон на пляже, где утонули подростки (ФОТОФАКТ)
09.06.2022, 12:12
Еще два контрактника из Карелии погибли на Украине

Аналитика

09.06.2022 12:54
Обществоведение
«Все в шоке»: жителей Петрозаводска записали в должники по ошибке?
Жители столицы Карелии получили предупреждения от коммунальщиков с указанием огромных сумм долгов: рассылку квитанций объяснили сбоем системы.
Кандидатов много, интриги нет?
08.06.2022 10:20
Дмитрий Фабрикантов: «Наша поездка — проявление мудрости»
08.06.2022 09:10
Альянс кооперации и успеха
08.06.2022 09:00
«Аннушки» возвращаются
07.06.2022 11:25
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2022 11:33
Уроки выживания
Не время экономить
Как создать подушку безопасности при обычной зарплате и почему не стоит покупать падающие доллары — советы эксперта.
«Даша, помоги!»
02.06.2022 08:59
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.