Экс-глава поселения в Карелии осужден за хищение денег при строительстве пожарных пирсов

Медвежьегорский районный суд вынес приговор бывшему главе Паданского сельского поселения за хищение 138 тысяч рублей при строительстве двух пожарных пирсов, сообщила прокуратура Карелии.

Установлено, что бывший глава поселения, используя свое служебное положение, предоставил в бухгалтерию администрации Медвежьегорского района документы, на основании которых юридическому лицу были выплачены деньги за фактически не выполненные работы по строительству двух пожарных пирсов.

Таким образом, Паданскому сельскому поселению причинен ущерб на общую сумму свыше 138 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года.