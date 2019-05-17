Экс-начальник колонии в Карелии,где сидел Ходорковский, попал под санкции США

Бывший начальник ИК-7 в Карелии Сергей Коссиев, осужденный за злоупотребление и превышение полномочий, попал под санкции США.

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Терек". Об этом сообщается на сайте американского Минфина, пишет "Лента.ру".

В черный список по "закону Магнитского" также внесены пять человек, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов.

Среди попавших под ограничения — бывший начальник исправительной колонии-7 УФСИН по Карелии Сергей Коссиев, осужденный за злоупотребление и превышение полномочий, и бывший командир батальона МВД "Север" Руслан Геремеев. Последнего следствие долгое время подозревало в организации убийства политика Бориса Немцова.

Также в списке значатся Елена Трикуля и Геннадий Карлов. РИА Новости отмечает, что женщина работала следователем Следственного комитета, мужчина же работал в СК при МВД России и имел отношение к "делу Магнитского".

В феврале американские сенаторы выпустили резолюцию, в которой призвали госсекретаря и министра финансов США "использовать свои полномочия в рамках "акта Магнитского" и глобального "закона Магнитского" для введения санкций против причастных" к убийству Немцова.

"Закон Магнитского" принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к нарушению прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются. Закон был назван в честь российского юриста Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, в январе 2019 года Сегежский городской суд приговорил 44-летнего Коссиева к 2,5 годам исправительной колонии общего режима и признал его виновным по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ст. 286 УК РФ (" Превышение должностных полномочий").

Суд лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на три года.